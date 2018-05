Sint-Vincentius investeert half miljoen in nieuwe sportzaal 05 mei 2018

De school Leiepoort campus Sint-Vincentius heeft haar sportzaal volledig gerenoveerd. Kostenplaatje: half miljoen euro.





"In een eerste fase werd de zijgevel geïsoleerd en de chauffage vernieuwd", zegt directrice Katia Montaine. "Daarna werden een brandtrap en brandveilige verlichting geïnstalleerd. Voor de binnenmuren werd geopteerd voor asbestvrije, geluidsisolerende en stootvaste muurbekleding, een troef voor balsporten zoals volleybal en zaalvoetbal. De oude sportvloer onderging een drastische facelift en ten slotte werden de turntoestellen vervangen, de kleedkamers uitgebreid en het sanitaire gedeelte vernieuwd."





"Daarnaast blijven we ook inzetten op gezonde voeding. Enkele jaren geleden banden we suikerhoudende dranken en in samenwerking met FruitYou bieden we groenten- en fruitsnacks aan." (ASD)





