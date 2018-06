Sint-Theresia neemt zorg OCMW-rusthuis over 14 juni 2018

De zevendejaars thuis- en bejaardenzorg van Sint-Theresia mogen deze week meedraaien in het OCMW-rusthuis in de Karel Picquélaan. Eerder werden ze gecoacht door het personeel.





"We staan in voor de ochtendverzorging, het wassen en het opmaken van de bedden", zegt leerlinge Vanity Verbeke. "We stonden ook elk in voor een eigen thema bij animatie." "Ik ben zeer tevreden. Ze hebben mij geholpen bij het kleden en het wassen en ze hebben zelfs mijn elastieken sokken aangekregen. Ze mogen nog komen", zegt bewoonster Mirella. (ASD)