Sint-Theresia krijgt make-over van 5 miljoen TIEN KLASSEN WAARONDER 4 LABO'S ERBIJ OVER 5 JAAR ANTHONY STATIUS

28 maart 2018

02u46 0 Deinze Over 5 jaar zit de middelbare school Leiepoort campus Sint-Theresia helemaal in het nieuw. Twee oude gebouwen worden er vervangen door een nieuwbouw met ruime klassen waaronder 4 labo's. Kostprijs: meer dan 5 miljoen euro.

Over vijf jaar zal Leiepoort campus Sint-Theresia er helemaal anders uitzien. Al in 2001 diende de school een masterplan in, nu krijgt dat eindelijk vorm. De aanbesteding gebeurt in oktober, de werken zelf beginnen begin volgend jaar. De make-over kost in totaal 5 miljoen euro, waarvan 60 procent gesubsidieerd door Agion en 40 procent met eigen middelen.





"We willen de twee bestaande vleugels laten afbreken en vervangen door twee nieuwe gebouwen", zegt communicatiemedewerker Han Steyaert. "De nieuwe gebouwen komen op de eigen schoolsite, want we zitten hier krap in het stadscentrum zonder uitwijkmogelijkheden. De gebouwen die worden afgebroken zijn oud en versleten en ze voldoen niet meer aan op de huidige normen. We hebben ook nood aan nieuwe labo's voor onze nieuwe richting chemie in de derde graad."





"Het eerste gebouw zal uit tien klassen bestaan, verdeeld over twee verdiepingen", zegt directrice Inka Deloddere.





Refter

"Op het gelijkvloers komt er een grote polyvalente ruimte en cafetaria, die we ook kunnen inzetten op ouderavonden of als ontspanningsruimte met kicker- en pooltafel voor de leerlingen. Op de eerste verdieping komt een overloop met overzicht over de speelplaats, ideaal voor evenementen. Het tweede gebouw zal bestaan uit twaalf klassen, verdeeld over drie verdiepingen. Hier komen multifunctionele klassen voor de richting verzorging, polyvalente klassen voor zelfstandig werk en coteaching, twee klassen samen met twee leerkrachten, en vier nieuwe labo's. Dit gebouw staat op poten waardoor de ruimte onder het gebouw de binnentuin en de speeltuin, die nu van elkaar gescheiden zijn, met elkaar verbindt. Ook de refter wordt uitgebreid en tijdens de werken worden alle andere gebouwen op het schoolterrein gerenoveerd."





"Nu zit onze school met zo'n 700 leerlingen mooi vol", zegt adjunct-directrice Marleen Van Hoe. "De nieuwe klassen zijn geschikt voor minstens twintig leerlingen, dus dat wil zeggen dat er ongeveer 400 leerlingen in de nieuwe klassen terecht kunnen. We spreken over een capaciteitsuitbreiding van tien klassen. De grootste uitdaging wordt om alle leerlingen tijdens de werken een plaats te geven. Voorlopig weten we nog niet welk gebouw er eerst zal worden afgebroken", aldus adjunct-directrice Van Hoe.