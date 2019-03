Sint-Theresia doet mee met Bednet-actie: Honderden onesies en pyjama’s op de speelplaats Anthony Statius

09u02 0 Deinze Net zoals honderden Vlaamse scholen nam ook Leiepoort campus Sint-Theresia in Deinze vrijdag deel aan de Bednet-actie. Op vraag van de leerlingenraad kwamen heel wat leerlingen in pyjama naar school.

Het internetonderwijsplatform Bednet, radiozender MNM en en jeugdzender Ketnet deden een oproep aan alle leerlingen om vrijdag solidair te zijn met alle zieke kinderen en jongeren in Vlaanderen door in pyjama naar school te komen. De leerlingen van Leiepoort campus Sint-Theresia gaven massaal gehoor aan de oproep en honderden jongens en meisjes kwamen opdagen in onesies, pyjama’s, trainingsbroeken en andere comfortabele slaapkledij.

Het initiatief in Sint-Theresia kwam van de leerlingenraad. “We zijn aangenaam verrast dat ondanks het slechte weer zoveel leerlingen meedoen met de actie", zegt Jente Van Vijnckt van de leerlingenraad. “Per leerling die in pyjama naar school komt schenken wij 1 euro aan Bednet. Daarna nemen we nog een groepsfoto om alle zieke kinderen een hart onder de riem te steken.”