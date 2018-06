Sint-Hendrik laat clubs sporten in turnzaal 23 juni 2018

02u33 0

De school Leiepoort campus Sint-Hendrik krijgt subsidies om haar sportinfrastructuur na de schooluren open te stellen voor sportclubs.





Ministers Philippe Muyters en Hilde Crevits kennen in totaal 11 miljoen euro toe aan 87 scholen om hun sportinfrastructuur naschools open te stellen voor sportclubs. "Ook Leiepoort campus Sint Hendrik Deinze ontvangt 46.518 euro", zegtVlaams Parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA). "In onze scholen is er veel waardevolle sportinfrastructuur, waar clubs en sporters vaak nog onvoldoende gebruik van kunnen maken. De Vlaamse bevoegdheden Sport en Onderwijs slaan de handen in elkaar om scholen te overtuigen hun sportinfrastructuur naschools open te stellen en hen te helpen dat praktisch mogelijk te maken. De leerlingen profiteren mee van de investeringen in de sportaccommodatie tijdens de lessen L.O. en de samenwerking met sportclubs betekent extra inkomsten." (ASD)