Sint-Elooisvrienden schenken opbrengst WK-matchen aan goede doelen Anthony Statius

05 september 2018

De Sint-Elooisvrienden uit Meigem hebben 10.000 euro geschonken aan twee goede doel. Dit aanzienlijk bedrag verzamelden ze tijdens het uitzenden van voetbalmatchen tijdens het WK afgelopen zomer.

"Met de Sint-Elooisvrienden zonden we in Meigem WK-matchen uit op groot scherm in mijn tuin", zegt Wendy Van Vlaenderen. "Net zoals vier jaar geleden werd dit evenement een groot succes met soms 1.500 aanwezigen per match van de Rode Duivels. Deze leuke avonden brachten 10.000 euro in het laatje en deze schenken we met alle plezier aan Welzijnsschakels Nevele en DVC Heilig Hart in Deinze. Heilig Hart krijgt 4.000 euro en Welzijnsschakels 6.000 euro omdat we twee jaar geleden ook al de opbrengst van de EK-matchen op groot scherm aan Heilig Hart hebben geschonken."