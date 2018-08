Sint-Amanduskapel in Zeveren-dorp blijft staan 27 augustus 2018

02u23 0 Deinze De Sint-Amanduskapel in dorpscentrum van Zeveren wordt niet gesloopt. Dat laat oppositiepartij GroenRood weten.

Er werd een verkavelingsaanvraag ingediend voor zeven huizen in het centrum van Zeveren, pal tussen de Kerkstraat en de Sint Amandusstraat. Daar staan momenteel nog twee oude hoeves, enkele koterijen en een kapel. "Er zijn al heel wat wilde plannen geweest die gelukkig niet zijn doorgegaan", zegt Peter Parmentier van GroenRood. "Er waren eerst appartementen gepland en er was sprake dat een stukje van het aanpalend natuurreservaat mee in de verkaveling zat en dat de kapel zou worden afgebroken. Na inzage van de huidige plannen zijn we gerustgesteld. Het door Natuurpunt beheerde reservaat van de Zeverenbeekvallei wordt niet aangetast en ook de Sint-Amanduskapel zal niet verdwijnen. Deze laatste staat vermeld in de Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap en staat ook vermeld in de inventarisatie van het cultuurbezit in België. Gelukkig hebben de mensen van de dienst Omgeving de aanvraag tot sloop gecounterd." (ASD)