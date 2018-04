Simonna Serck viert 103e verjaardag 05 april 2018

Simonna Serck vierde op maandag 2 april haar 103e verjaardag in het woon- en zorgcentrum Ten Bosse in Deinze. Ze is een van de vijf eeuwelingen die de stad nog rijk is.





Met haar 103 lentes is Simonna Serck een van Deinzes oudste inwoners. Simonna werd in Ledeberg geboren en verblijft ondertussen al tien jaar in het WZC Ten Bosse, waar ze onlangs verhuisde naar de nieuwe vleugel. Dinsdag kreeg ze bezoek van schepen van Burgerzaken Trees Van Hove (CD&V), maar een groot feest liet ze aan zich voorbij gaan. "Simonna keek liever naar tv, wat ze nog dagelijks doet", aldus Van Hove. "Ze las samen met mij de brief van de koning aandachtig mee en snoepte van haar Fairtrade-pakket, dat ze cadeau kreeg."





"Simonna is een van de vijf eeuwelingen in onze stad. Vorig jaar waren ze nog met negen, maar op korte tijd zijn er vier eeuwelingen overleden", vertelt Van Hove.





(ASD)