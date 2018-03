Silvie ruilt Zuid-Afrika weer in voor 'De Zwaan' DOCHTER DELPHINE OVERTUIGT MOEDER TERUG TE KEREN NAAR BRASSERIE ANTHONY STATIUS

22 maart 2018

02u34 0 Deinze Silvie Bruneel staat weer achter de kookpotten van brasserie De Zwaan. Onder impuls van haar dochter Delphine keerde Silvie terug uit Zuid-Afrika en samen geven ze de bekende trekpleister in Grammene-dorp nieuwe vleugels.

De Zwaan is terug van haar oversteek naar het zuiden. Na een pauze van twee jaar zet Silvie opnieuw de koksmuts op van de bekende brasserie langs de Oude Heirbaan in Grammene. Haar dochter Delphine en haar vriend Arno ontvangen de gasten in een vernieuwd, stijlvol interieur.





Het verhaal van De Zwaan begon in de jaren 40 met stichtster Bertha Blomme. Na 65 jaar liet zij de zaak over en in 2011 stapte Silvie Bruneel uit Olsene in het verhaal.





"Ik werkte toen in de grootkeuken van het Erasmusatheneum van De Pinte, maar mijn droom was om een eigen zaak te beginnen", vertelt Silvie. "De Zwaan was mijn kans. Ik ben goed bevriend met de eigenaar en na een jaar verbouwen ben ik hier begonnen. Ik heb dit vier jaar alleen gedaan, maar de druk op mijn schouders werd te groot. In 2015 heb ik de zaak overgelaten en het jaar daarop ben ik naar Zuid-Afrika vertrokken om in het toeristische stadje Plettenbergbaai een restaurant op te starten. Intussen is restaurant Nineteen 89 goed begonnen, maar ik kon er nog niet aan de slag, omdat mijn werkvergunning nog niet werd goedgekeurd. En toen kwam een telefoontje van mijn dochter Delphine."





Lounge in tuin

"Ik zag dat De Zwaan weer leeg stond en ik heb mijn mama kunnen overtuigen om terug te komen", zegt Delphine. "Zelf volg ik nu nog rechten aan UGent, maar ooit wil ik samen met mijn vriend Arno de zaak overnemen. We hebben alles opnieuw geschilderd en het interieur een moderne, maar nog steeds warme, toets gegeven. In de vernieuwde lounge in de tuin is het gezellig vertoeven aan het haardvuur in de winter en later krijgt ons terras nog een frisse Ibiza-look. De lounge kan afgehuurd worden voor feestjes."





"De menukaart hebben we ook wat aangepast", zegt Silvie. "De favorieten slibtong en côte à l'os blijven, maar de dessertkaart hebben we aangevuld met een speciale milkshake Dom Pedro met Amarula, een typische likeur uit Zuid-Afrika. We serveren ook Voortrekker-gin met zeven Zuid-Afrikaanse botanicals. De keuken blijft Belgisch, maar in de zomer zetten we af en toe wel eens iets zuiders geïnspireerd op de menu."





De Zwaan is open op donderdag vanaf 17 uur, op vrijdag vanaf 16.30 uur, op zaterdag vanaf 11 uur en op zondag vanaf 10.30 uur. In het weekend is het ook een tearoom. "Omdat Delphine nog studeert, zijn de openingsuren beperkt. In de zomermaanden zullen we doorlopend open zijn van woensdag tot en met zondag", besluit Silvie.