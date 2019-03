Silas en de Spreeuwen stellen eerste album voor in Theater Tinnenpot Anthony Statius

29 maart 2019

10u41 4 Deinze Silas Van Laeken laat binnenkort zijn nieuwste muzikale avontuur Silas en de Spreeuwen los op het publiek. De naar Gent uitgeweken Deinzenaar verzamelde enkele topmuzikanten rond zich en de bende rare vogels stelt op zaterdag 6 en zondag 7 april haar eerste album voor in Theater Tinnenpot in Gent.

Silas Van Laeken is ondertussen geen onbekende meer in het Vlaamse muzieklandschap. Als frontman van Zebra’s Are Timeless, The Go Go Go’s en Booty Call speelde hij al menig festival en café plat. Onlangs trok de Gentse rasmuzikant zich terug in een bos in de Ardennen, weg van de alledaagse drukte. Hij kwam terug met een schrift vol nieuwe verhalen over plezier, verderf en gunt u een blik in zijn wereld. Het resultaat is het eerste album van Silas en de Spreeuwen en dit stelt hij voor op zaterdag 6 en zondag 7 april in Theater Tinnenpot in Gent.

Onder de spreeuwen vinden we ook enkele bekende gezichten uit Deinze en omstreken. Pianist Mattias Vanhoecke is protégé van Dominique Vantomme (Axelle Red) en mede-inspirator van de Jazzy Sunday-concertenreeks in de bibliotheek van Deinze. Achter de drumkit zit Annebelle Dewitte, die momenteel met Nic Balthazar en Bert Huysentruyt tourt met Badaboem en op de contrabas vinden we Rik Vanaelst, vaste snarenplukker bij de rockband Booty Call.

Tickets bestellen kan via info@strangepeoplebrand.com. Meer info via www.facebook.com/silasendespreeuwen, https://vi.be/silasendespreeuwen, en https://www.strangepeoplebrand.com.