Sfeergroep 818 geeft tickets Deinze-Eupen weg met leuke wedstrijd Anthony Statius

27 november 2018

Nog acht keer slapen tot de bekermatch van KMSK Deinze tegen AS Eupen. Nadat de oranjehemden op woensdag 26 september Club Brugge in de pan hakten, kijken heel wat voetbalsupporters uit naar de achtste finale tegen Eupen op woensdag 5 december. Om Deinze warm te maken voor de wedstrijd organiseert sfeergroep 818 alvast een ludieke actie op Facebook.

“Nog tot aan de wedstrijd zijn er dagelijks twee tickets te winnen", zegt Kristof Cocquyt van sfeergroep 818. “Wie interesse heeft, houd in het weekend om 15 uur en in de week om 20 uur best onze Facebookpagina in de gaten. Een bestuurslid van 818 zal op die momenten een foto nemen op een locatie in Deinze. Wie als eerste op deze locatie aankomt, krijgt onmiddellijk twee tickets mee naar huis. Ondertussen werden er al enkele tickets weggeven en we merken dat onze wedstrijd begint te leven. Ons doel is om volgende week met zoveel mogelijk supporters in het burgemeester Van de Wiele stadion aanwezig zijn.”

Meer info via de link https://www.facebook.com/skd818/.