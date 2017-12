Sexy kerstelfjes openen N43 met lolly's 02u30 0 Foto Anthony Statius De vzw Deinze Winkelstad stuurde deze kerstelfjes de N43 op. Passanten kregen een grote lolly. Deinze De vzw Deinze Winkelstad heeft zo haar eigen methodes om goed nieuws te vieren. De N43 is weer open in beide richtingen en zaterdagmiddag kwamen zes jongedames in een sexy kerstoutfit grote lolly's uitdelen aan de verkeerslichten in Astene. Missie geslaagd? Volgens de mannelijke bestuurders ongetwijfeld met grootste onderscheiding.

Voor het rekruteren van de kerstelfjes deed de vzw Deinze Winkelstad een beroep op de danseressen van het Antwerpse entertainmentbureau Fabric Magic. Zes meisjes deelden zaterdagmiddag maar liefst 1.500 lolly's uit met daarop de boodschap 'Gentse Baan Vermaakt'.





"Hoewel de langdurige werken op de N43 nog niet helemaal afgerond zijn, werd de rijweg toch opengesteld net voor de kerstvakantie", zegt centrummanager Chris Verghote. "Dat is goed nieuws voor de handelaars van de Gentsesteenweg en daarom hebben we samen deze campagne op poten gezet."





Dubbele betekenis

"De slogan 'Gentse Baan vermaakt' heeft een dubbele betekenis. 'Vermaakt' is het dialectwoord voor 'hersteld' en daarmee willen we duidelijk communiceren dat de N43 tijdelijk terug open is voor het doorgaand verkeer. 'Vermaken' betekent echter ook 'prettig bezighouden'. En daar zijn we denk ik wel in geslaagd."





