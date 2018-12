Senioren wagen zich aan spelletje eisstockschießen Anthony Statius

12u02 1

Het hoeft niet altijd petanque te zijn. De senioren van Elfdorpen waagden zich woensdagochtend aan een spelletje eisstockschießen op de schaatspiste op het Sint-Poppoplein. Ze namen het op tegen de ervaren petanquespelers van OKRA Astene.

Op initiatief van OCMW-voorzitter Conny De Spiegelaere (CD&V) gingen de senioren van LDC Elfdorpen een spelletje eisstockschießen. Deze populaire winterse teamsport is een afgeleide van curling en petanque. “Bij Elfdorpen hebben we een vast petanqueteam en de spelers namen het op tegen de petanqueploeg van OKRA Astene, die in de winter ook onze terreinen gebruiken. Beide teams waren aan elkaar gewaagd en er was veel ambiance. We maken hier een jaarlijkse activiteit van”, zegt De Spiegelaere.

Wie ook eens wil proberen eisstockschießen, kan zich op donderdag 20 en 27 december komen uitleven op de piste. Daarnaast is er op woensdagavond het amateur ijshockeytoernooi. Na de activiteiten ontvangt iedere deelnemer een goodiebag. Meer over het programma vind je via www.facebook.com/winterpretaandeleie.”