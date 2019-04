Scouting Deinze viert honderdste verjaardag met Brielwell Anthony Statius

11u14 0 Deinze Scouting Deinze viert haar honderdjarig bestaan met een jubileumweekend. Honderden leden trekken op groepsweekend en ondertussen troepen ook meer dan 150 oud-leiders samen. “We brengen een eerbetoon aan de beweging die van ons een beter mens maakte, vandaar de naam Brielwell” zegt organisator Bart Vermaercke.

Voor het ontstaan van Scouting Deinze moeten we terug naar 1919, toen onder impuls van E.H. Verschaege de Sint-Michielsgroep werd opgericht. Tijdens WOII blazen Lucien Agneessens, aalmoezenier Blanckaert, Fernand Goethals en Louis Filliers de jeugdbeweging nieuw leven in en de groep telt dan meer dan honderd leden. Uniformen blijven verboden door de Duitsers maar kampen worden “in den duik” georganiseerd. Ze zetten zich ook belangeloos in voor oorlogsslachtoffers en in die periode worden ook de meisjesgidsen opgericht. De scoutsgroep van Deinze is altijd blijven en groeien en momenteel telt die vierhonderd leden. Samen met de oud-leiding vieren deze leden komend weekend het honderdjarig bestaan.

“Het jubileum krijgt een gepaste herdenking, niet met grote recepties of academische zittingen, maar op een manier waar alleen scouts sterk in zijn: terug naar de basis”, zegt oud-leider Bart Vermaercke. “Honderden leden zullen dit feest samen vieren in een spel, een zangstonde en aan het kampvuur. Op hetzelfde moment komen meer dan 150 oud-leiders samen. Over al die generaties heen brengen ze een eerbetoon aan hun beweging die hen vormde, die van hen ‘een betere mens’ maakte; dit alles ander de naam ‘Brielwell’.”

Meer info over de Deinse scouts en meisjesgidsen op www.scoutingdeinze.be