Schooltjes Grammene en Gottem vormen samen De Kerselaar Anthony Statius

16 februari 2019

16u59 0 Deinze De schooltjes van Grammene en Gottem smelten vanaf volgend schooljaar samen tot De Kerselaar. Alle 103 leerlingen huizen vanaf 1 september samen in de vernieuwde school in Gottem. Zoals geweten, gaat de vestiging in Grammene dicht.

De Kerselaar, een warme school met pit. Dat is de nieuwe naam en slogan waaronder de wijkschooltjes van Grammene en Gottem voortaan zullen verdergaan. De nieuwe schoolnaam werd op zaterdag 16 februari gelanceerd tijdens het schoolfeest in zaal Leiezicht in Grammene. De 45 leerlingen van het schooltje in Grammene en de 58 leerlingen van het schooltje in Gottem zitten vanaf 1 september samen op de schoolbanken van de vernieuwde school in Gottem. Daar in de tuin groeit een grote kerselaar, vandaar de naam.

“De werken zitten op schema”, zegt directeur Inneke De Regge. “De ruwbouw staat er en we zijn al in de fase gekomen waarbij we kunnen beginnen nadenken over de kleur van de kasten. De schoolgebouwen in Grammene worden verkocht.”