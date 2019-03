Schooltje Wontergem heet voortaan Wonterwijs Anthony Statius

24 maart 2019

18u21 0 Deinze Wonterwijs. Dat is de nieuwe naam van de basisschool in Wontergem. “De naam heeft meerdere betekenissen: we zijn hier in Wontergem, elk kind is een wonder, we geven onderwijs en het is hier vooral zeer wijs", zegt directrice Inneke De Regge.

In aanwezigheid van de ouders werd op zondag 24 maart de nieuwe naam van het schooltje van Wontergem bekendgemaakt. Vanaf 1 september gaan de leerlingen niet meer naar basisschool Onze-Lieve-Vrouw, maar wel naar Wonterwijs. “Het schooltjes van Wontergem is verbonden met de schooltjes van Grammene en Gottem”, zegt Inneke De Regge. “De afdelingen van Grammene en Gottem smelten vanaf 1 september samen in de nieuwbouw in Gottem en deze school krijgt de nieuwe naam De Kerselaar. Daarom vonden we het een ideaal moment om ook het schooltje van Wontergem een nieuwe, frisse naam te geven. Er werd ook een nieuw logo ontworpen.”