Schooldirecteur op lijst? 07 februari 2018

02u50 0

De kans is klein dat fractieleider John Caron (40) van Nieuw Nevele in oktober kandidaat is bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn partij Nieuw Nevele gaat op in de kartelformule Open Deinze. "En die keuze ondersteun ik ook ten volle, maar zelf ben ik nog richting aan het geven aan mijn keuze", zegt Caron. Nieuw Nevele sloot vorig jaar een kartel met N-VA Nevele, maar die door de fusie van Nevele en Deinze sprong het akkoord met N-VA snel af. Nieuw Nevele vond intussen onderdak bij Open Deinze, een kartel dat ook Open Vld en Wakker Deinze in de rangen telt. John Caron is al achttien jaar actief in de lokale politiek in Nevele, maar weegt nog af of hij ook in de fusiegemeente Deinze een politieke rol wil spelen. "Ik werk sinds 2001 in Deinze (hij is op dit moment directeur in de school Leiepoort Sint-Hendrik, nvdr) en heb er heel wat dossierkennis, maar ik heb mijn beslissing nog niet genomen", klinkt het ook na aandringen. Open Deinze maakte al dertig kandidaten bekend en wil naar eigen zeggen later nog vijf "bekende namen" lanceren. De lijst heeft op dit moment dertien vrouwelijke en zeventien mannelijke kandidaten. Een eenvoudige rekensom maakt duidelijk dat er van de vijf vacante plaatsen (omwille van de verdeling tussen de geslachten) minstens vier zijn voorbehouden voor vrouwen. Er is dus nog plaats voor één man.





(GRG)