School tien minuten vroeger uit door brandje 16 mei 2018

Een honderdtal leerlingen van het VTI in de Leon Declercqstraat Deinze zijn gisteren tien minuten voor het einde van de lessen uit de klas gehaald nadat in de kelder een brandje ontstaan was. Rond 16.30 uur merkte de directie op dat er een brandgeur in een van de blokken hing. In de kruipkelder hing heel wat rook. "Ik wilde er zelf niet naar binnen gaan, dus ik heb de brandweer gebeld", vertelt technisch adviseur van de school Sam Bouvijn. "De brandweer stelde vast dat isolatie rond een verwarmingstoestel aan het smeulen was. Ze kon het snel blussen." Toch werden de leerlingen in het blok geëvacueerd. "Het was tien minuten voor ze naar huis mochten, dus we hebben hen geïnformeerd en gezegd dat ze rustig de school mochten verlaten. Dat is goed verlopen." De oorzaak van wordt nog onderzocht, al gaat het waarschijnlijk om een accidentele brand. (WSG/ASD)