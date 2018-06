Scholieren van alle leeftijden dagen zichzelf en elkaar uit in Open Klas 27 juni 2018

02u32 0 Deinze Leerlingen van alle leeftijden kunnen in basisschool Leieparel in Deinze samen terecht in de Open Klas. Juf Joke Philips werkt zowel met sterke als minder sterke leerlingen een uniek traject uit. "Leren over het heelal of gitaar leren spelen, hier kan alles. Kinderen zijn baas over hun leerproces, zolang het een uitdaging is", zegt Joke.

Joke Philips noemt de leerlingen van haar klas steevast haar schatjes. Van de kleinste kleuter tot de meest opgeschoten zesdejaar, iedereen kan terecht in haar Open Klas in basisschool Leieparel.





Dinosauriërs

"In deze klas kan ik ondersteuning geven bij leermoeilijkheden, bij lichamelijke beperkingen maar evengoed kunnen hoogbegaafde leerlingen hier een extra uitdaging krijgen", zegt Joke. "Er is geen vast uurrooster, en iedere leerling kan komen wanneer dit voor de klasleerkracht het beste past: hetzij voor vijf minuten, hetzij een hele voormiddag. Ze leren er zelfstandig werken en ze leren ook van elkaar."





"Ik heb al rond dinosauriërs, electriciteit, auto's en het heelal mogen werken", zegt de negenjarige Amaury Debels. "Ik kom graag naar de Open Klas omdat de uitdaging voor mij groter is dan tijdens de gewone lessen", aldus Amaury. "Mij noemen ze in de klas 'de rekenmachine'", zegt Iyad (10), die samen met zijn makker Tymoteusz een klasmascotte - een haai- mag maken. "Bij de rekenoefeningen ben ik meestal de snelste klaar en dan mag ik aan andere projecten komen werken in de klas van juf Joke."





(ASD)