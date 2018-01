Scholen ontmoeten elkaar op poëziewandeling 24 januari 2018

02u33 0 Deinze Halverwege hun poëziewandeling hebben de leerlingen van de Vrije Basisschool van Zeveren en Viblo Leieland elkaar gisteren ontmoet op Zeveren Planke. Daar droegen ze gedichtjes voor. Deze activiteit maakt deel uit van het integratieproject van de Stedelijke Adviesraad voor Mensen met een Handicap (STAPH).

De Vrije Basisschool van Zeveren en de school voor buitengewoon onderwijs Viblo Leieland liggen op een boogscheut van elkaar. Ze worden gescheiden door de vallei van de Zeverenbeek, dat je via het knuppelpad Zeveren Planke kan doorkruisen. Gisterenochtend mochten enkele klassen van beide scholen er elkaar entertainen met poëzie.





"De bedoeling is dat de leerlingen elkaar leren kennen", zegt juf Hilde van de basisschool van Zeveren. "Iedere klas heeft een gedicht voorbereid en mag dit aan de leerlingen van de andere school voordragen. Daarna genieten we samen van een glas warme chocomelk. Deze poëziewandeling is een van de vele activiteiten die de STAPH samen met de basisscholen organiseert. Naast buitengewoon onderwijs zijn er ook activiteiten voorzien met dienstverleningscentra zoals Ter Linde."





Op vrijdagnamiddag 23 maart tussen 13.30 en 15 uur worden alle projecten voorgesteld tijdens een apotheose in zaal De Rekkelinge. (ASD)