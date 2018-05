Scholen blijven open tijdens stakingsdag 16 mei 2018

02u36 0 Deinze De nationale stakingsdag lijkt het openbare leven in het Meetjesland niet volledig lam te zullen leggen. Op veel scholen en openbare diensten wordt er gestaakt, maar overal is er ook voldoende werkwilligheid om de nodige dienstverlening te garanderen.

90 procent van de openbare diensten en scholen blijft morgen gewoon open tijdens nationale stakingsdag. Op sommige scholen dienen ze wel een alternatief programma te voorzien. Dat blijkt uit een grote rondvraag van deze krant. "Er zijn leerkrachten die staken, maar we voorzien waar nodig een vervangprogramma voor de leerlingen", zegt Ruben Beke, perswoordvoerder bij Sint-Laurens Zelzate.





Ouders verwittigd

Ook bij Middenschool Sint-Vincentius Zomergem is er een gelijkaardig verhaal. "Amper vier van de zeventig werknemers staakt. Er wordt binnen de school een oplossing gezocht ter vervanging van de lessen die wegvallen. De leerlingen krijgen opdrachten en taken." Bij Emmaüs in Aalter legt amper tien van de 120 leerkrachten het werk neer. Bij atheneum 'De Tandem' in Eeklo wordt niet gestaakt.





Dat ligt enigszins anders bij het VTI in Deinze, waar een groot deel van de leraren staakt, maar er wel opvang voor de kinderen is voorzien. Bij PSBLO in Assenede is het een moeilijker verhaal, gezien er amper drie van de 25 personeelsleden komen werken. De ouders van de leerlingen werden gisteren allemaal verwittigd per brief.





Gemeentediensten

Ook bij de gemeentebesturen wordt er gestaakt, maar de meeste gemeentehuizen blijven open. "Bij ons zal enkel de dienst burgerzaken gesloten zijn", zegt Zelzaatse burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD).





Ook in Assenede en de meeste andere Meetjeslandse gemeenten blijft het gemeentehuis, ondanks het feit dat heel wat ambtenaren mee gaan staken in Brussel, gewoon open. (KVZ)