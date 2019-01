Schoenenketen Torfs opent op zondag 3 maart gloednieuwe concept store in Astene Torfs vervangt oude schoenenwinkel door belevingswinkel en sneakershop Anthony Statius

07 januari 2019

18u00 0 Deinze De Torfs-schoenenwinkel langs de Dorpsstraat (N43) in Astene wordt omgebouwd tot een moderne belevingswinkel met koffiehoek, kinderhoek en lifestyleartikelen. Daarnaast wordt een deel van het gebouw ingenomen door de sneakershop The Athletes Foot. De werken zijn gestart op maandag 7 januari en de nieuwe winkel zal op zondag 3 maart al de deuren openen.

De Belgische schoenengigant Torfs heeft Deinze uitgekozen als een van de eerste locaties om haar nieuwe winkelconcept uit te rollen. De schoenenwinkel opende op 1 maart 2003 de deuren in de Dorpsstraat 100 (N43) in deelgemeente Astene en zestien jaar later, op zondag 3 maart om precies te zijn, zal er op dezelfde locatie een gloednieuwe belevingswinkel openen. Het nieuwe winkelconcept bestaat al in Edegem, Borsbeek, Halle, Overijse, Lebbeke en Ternat en binnenkort dus ook in Deinze.

“We willen het imago van Torfs verjongen en verfrissen zonder daarbij de roots van ons familiebedrijf te verloochenen”, zegt marketing director Lise Conix. “ De winkel zal een zeer moderne look hebben met veel planten, hout en mooie meubels in dit een industrieel ogend pand. Al onze winkels in de stadsrand zullen er op termijn zo uitzien. We vergroten het pand met 200 vierkante meter. Enkel de achtermuren en het dak blijven behouden en voor de rest gaan we voor een volledig nieuw pand. De afbraakwerken zijn ondertussen gestart.”

“We willen onze klanten voornamelijk verrassen en in de watten leggen”, aldus Conix. “In de koffiecorner kan je een kopje koffie drinken en een tijdschrift lezen. De kinderhoek werd ontworpen samen met onze jongste klanten. Het resultaat is een grote speelboom met glijbaan, klimmuur, leestent en blokkenparadijs. Op vlak van producten brengen we naast ons ruim aanbod merkschoenen ook een nieuw lifestyle concept. Lifestyle-artikelen vind je amper buiten de stadscentra, maar bij ons zal je ook voornamelijk decoratieartikelen zoals kaarsen en kussens, maar ook een leuk aanbod gadgets en cadeau-ideetjes vinden.”

“Naast onze Torfs belevingswinkel openen we ook onze gloednieuwe winkelformule The Athletes Foot, een hippe winkel die sneakers en sportmode aanbiedt en heel complementair is aan het Torfs-aanbod”, vervolgt Lise. “Het is een heel bewuste keuze om winkels te openen in het sportsegment. We willen hiermee aan onze klanten een heel compleet beeld van schoenen aanbieden en op een jonger doelpubliek mikken. Daarnaast merken we dat merken als Nike en Adidas steeds meer kiezen voor een segmentatiebeleid op basis van type winkel. Deze merken kiezen steeds meer voor internationale formules met wereldwijde ambities. De keuze van The Athletes Foot als franchisenemer was voor Torfs dus een overtuigende strategische keuze die past bij onze groeiambitie. Torfs heeft al een The Athletes Foot in Waasland Shopping Center en in Eeklo. Wereldwijd zijn er al meer dan 500 winkels. We geloven dat de combinatie van ons nieuw winkelconcept en onze sneakerformule The Athletes Foot de klanten uit Deinze en omstreken zal weten te verrassen.”

De vijf personeelsleden kunnen in afwachting van de opening van de nieuwe winkel deels hun verlof opnemen ofwel worden ze tijdelijk ingezet in een ander filiaal in de buurt”, geeft Lise Conix nog mee.