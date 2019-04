Schildpadden moeten snelheidsduivels afremmen Anthony Statius

14 april 2019

10u45 0 Deinze In het straatbeeld van Deinze verschenen de voorbije dagen oranje affiches met daarop een schildpad en de woorden ‘graag traag, dank u’. Met deze actie willen het comité Veilig Fietsen Deinze - Het land van Nevele (VFD) en beweging.net automobilisten aansporen om zich aan de snelheidsregels te houden.

“Met deze actie willen we samen een aanzet geven om het snelle verkeer t temperen, om de veiligheid te verhogen en om zo de woonkwaliteit in de straat te verbeteren”, zegt initiatiefnemer Marc De Schrijver (CD&V). “Meteen willen we ook een krachtig signaal geven aan het stadsbestuur dat het ons menens is met onze terechte bezorgdheid. We trekken de straat op en bellen aan bij de inwoners met de vraag of ze onze affiches op een duidelijk zichtbare plaats willen hangen. Daarnaast verspreiden we ook een strooifolder met meer uitleg over de actie.”

Vorige week gingen de leden van VFD en beweging.net al rond in Petegem, Astene, Vinkt en Nevele en dit weekend kwamen Sint-Martens-Leerne en Bachte-Maria-Leerne aan de beurt. Wie een affiche wil, kan contact opnemen via vanlerberghe.marleen@telenet.be of marc.deschrijver@deinze.be.