Schepenen Van Thuyne en De Reu: "170 dagen voor 17 deelgemeentes" 24 april 2018

02u38 0

De schepenen Bart Van Thuyne (CD&V) en Rutger De Reu (CD&V) uit Deinze willen de komende 170 dagen in de 17 deelgemeentes van Deinze en Nevele maar liefst 7.000 huisbezoeken afleggen.





"In 2012 legden we meer dan 5.000 huisbezoeken af. Nu gaan we voor 7.000 gezinnen", zeggen Bart Van Thuyne en Rutger De Reu. "Niet alleen in deze campagneperiode, trouwens. Ook de afgelopen zes jaar zijn we geregeld bij mensen op bezoek geweest. We startten afgelopen weekend niet toevallig in Nevele de eerste van onze 7.000 bezoeken."





"We hebben de laatste maanden veel contact gehad met mensen uit onze nieuwe fusiegemeente, en willen nu van deur tot deur uitleggen wat de meerwaarde van de fusie is, en wat onze visie is op de toekomst van de nieuwe stad Deinze, Het Land van Nevele." (JSA)