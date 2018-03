Schepen wil rijrichting Tolpoortstraat omkeren 23 maart 2018

Als het mobiliteitsplan van Deinze definitief goedgekeurd wordt, dan zal de rijrichting van de Tolpoortstraat zo snel mogelijk omgekeerd worden. "Dit zal de doorstroming op de N43 veel vlotter doen verlopen", zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V).





Het mobiliteitsplan van de stad Deinze werd unaniem goedgekeurd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC). Op donderdag 29 maart wordt het plan een eerste keer voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna moet het nog langs de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) en op een definitieve goedkeuring is het wachten tot juni. "Bij goedkeuring zullen we zo snel mogelijk de rijrichting van de Tolpoortstraat omkeren", zegt Bart Van Thuyne. "Later komen er ook overal parkeersensoren, zodat er minder zoekverkeer rondrijdt. Intussen gebeurden al heel wat kleinere ingrepen, zoals nieuwe fietspaden." (ASD)