Schepen Trees voltrekt 700e huwelijk 19 maart 2018

02u32 0 Deinze Schepen van Burgerzaken Trees Van Hove (CD&V) heeft afgelopen zaterdag de kaap van zevenhonderd huwelijken gehaald. Voor Steven De Meulemeester (39) en Jolein Labeeuw (30) gaf dit nog een klein extraatje aan een dag die al niet meer stuk kon.

700 jawoorden, 700 keer getuige van prille liefde en intens geluk. Op zaterdag 17 maart mocht Trees in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel haar 700e huwelijk voltrekken. Ze straalde bijna net zo fel als het echtpaar Steven Demeulemeester en Jolein Labeeuw.





"Voor mij blijft het toch iedere keer een speciaal moment", zegt Trees. "Maar een van de opmerkelijkste plechtigheden was toen een van de trouwringen in het riool was beland. Dagen later werd die door de brandweer gevonden en dan hebben we die plechtigheid opnieuw gedaan. Een ander huwelijk dat me altijd zal bijblijven, is van een koppel waarvan een van de partners palliatieve zorgen kreeg. Een week later is die persoon overleden."





