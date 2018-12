Schepen Trees Van Hove voltrekt laatste huwelijk Anthony Statius

26 december 2018

11u02 1 Deinze Trees Van Hove (CD&V) heeft haar laatste huwelijk voltrokken als schepen van Burgerlijke stand. Bart Cardon en Emilie Simoens uit Wontergem stapten op vrijdag 21 december in het huwelijksbootje. “Na bijna 800 huwelijken in acht jaar tijd was dit toch wel een emotioneel moment”, zegt Trees, die vanaf januari haar bevoegdheid doorgeeft aan burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

In groot-Deinze lopen honderden koppels rond die de voorbije jaren werden getrouwd door schepen Trees Van Hove. Met het huwelijk van Bart Cardon en Emilie Simoens op vrijdag 21 december heeft zij dit hoofdstuk afgesloten. Vanaf januari is Trees wel nog schepen in de fusiestad (voor Onderwijs, Kinderopvang en Mondiaal beleid), maar de bevoegdheid Burgerlijke stand komt onder de hoede van Jan Vermeulen.

“Na acht jaar en bijna achthonderd huwelijken doet dit toch iets met een mens”, zegt Trees. “Ieder huwelijk zag ik als iets uniek, het werd altijd anders beleefd en ik leefde altijd intens met het koppel mee. Ik heb dit nooit als routine gezien. Ik sprak heel vaak uit mijn buikgevoel, spontaan en soms wat ludiek als het mocht, maar ook soms diepzinnig en wat weemoedig wanneer dit nodig was. Ik voltrok huwelijken waarvan niemand het mocht weten. Soms stelde ik dan voor om zelf een foto te maken, dat is achteraf leuk voor het koppel. Ik hield ook een soort huwelijksdagboekje bij waar er toch wel wat opvallende zaken in staan; soms leuk maar ook soms droevig. Ik ben bijzonder dankbaar dat ik dit heb mogen doen en ik zal er nog jaren van genieten.”