Schepen Bart Van Thuyne: "Plan herzien kan niet" 06 april 2018

Het mobiliteitsplan kan niet herzien worden. Dat antwoordt schepen Bart Van Thuyne (CD&V) op de vraag van Unizo Deinze. "Als we kijken welk participatie- en informatietraject er is afgelegd, dan lijkt de stelling dat ze het volledige plan nooit hebben gezien wat eenvoudig", zegt Van Thuyne. "Bovendien hebben wij aan de leden van Unizo gevraagd om hun visie op mobiliteit te geven en wij hebben deze ontvangen. In de letter klopt het dat wij niet eerst het beleidsdocument aan Unizo hebben voorgelegd. In de realiteit zijn er zo veel momenten geweest waar men een stem had." Het plan moet nog goedgekeurd worden door de Regionale Mobiliteitscommissie, de Vlaamse kwaliteitsadviseur, en daarna kan het definitief ter goedkeuring voorlegd worden aan de gemeenteraad.





In de Brielpoort is er op 16 april om 20 uur voor de inwoners een infomoment over het plan. (ASD)