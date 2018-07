Samen dansen bij K3, drummen aan carrousel DEINSE FEESTEN SCOREN MET MEIDENGROEP EN GRATIS UURTJE KERMIS ANTHONY STATIUS

23 juli 2018

02u23 0 Deinze Ondanks het mindere weer lokte de tweede doortocht van K3 vrijdagavond nog meer volk dan vorig jaar naar de Centrumparking. Met het gratis uurtje kermis op zaterdagmiddag stond het eerste weekend van de Deinse Feesten volledig in teken van de allerkleinsten.

Voor het tweede jaar op een rij stonden Hanne, Marthe en Klaasje op de Centrumparking voor een gratis half uurtje K3-hits. Ondanks de motregen stond er nog meer volk dan vorig jaar mee te zingen met '10.000 luchtballonnen' en 'Love Boat Baby'.





Liesel Vandeweghe (5) en Anna-Michèle Desmet (5) stonden al anderhalf uur op voorhand op de eerste rij. Tot voor het optreden kenden ze elkaar niet, maar naast elkaar in een groen K3-kleedje gehuld werden ze beste maatjes. "De regen? Dat vind ik niet erg. Als ik maar kan meedansen en zingen, liefst op mijn favoriete liedje 'Pina Colada'", zegt Liesel.





1.500 bonnetjes

Een tweede overrompeling volgde zaterdagmiddag op de Markt. De foorkramers lieten kinderen tot 16 jaar een uur lang gratis op alle attracties en in totaal werden meer dan 1.500 bonnetjes uitgedeeld. Aan sommige attracties was het bijgevolg lang aanschuiven. "Een fantastisch initiatief. Normaal gezien kwamen we enkel voor K3 naar Deinze, maar we keerden met plezier terug voor de kermis", zegt Latemnaar Bert Corijn, die met zijn dochtertjes Shami (7) en Zuri (3) een ritje maakt op de Disco Star. "Aangezien de stad Deinze fors geïnvesteerd heeft in K3, hebben we met het foorcomité beslist om hier iets tegenover te stellen", zegt Johnny Wastijn van oliebollenkraam Booghs. "Jammergenoeg was de regen de grote spelbreker op vrijdagavond, waardoor een groot deel van de massa die op de Centrumparking stond, snel naar huis gegaan is. Het gratis uurtje kermis heeft wel heel wat volk op de been gebracht, maar de uiteindelijke winnaars was de horeca van Deinze. Het zou nog een groter succes geweest zijn, als zij ook een kortingsactie gegeven hadden. Misschien een ideetje voor volgend jaar, maar we zullen de actie eerst evalueren", aldus Wastijn.





En of K3 volgend jaar terugkomt? "Dat zal afhangen van de volgende bestuursploeg, maar als het van mij afhangt, dan komen ze zeker terug", zegt schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Vld).





Muzikaal vuurwerk

De Deinse Feesten gaan verder op woensdag 25 juli met een feestelijke markt, een kinderrommelmarkt op het Rheinbachplein, een wielerwedstrijd aan Taverne Palace, een optreden van Coco jr. & The All Stars in het Kaandelpark en van 23 tot 23.20 uur muzikaal vuurwerk boven de Kromme Brug.