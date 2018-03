Sabine Vermeulen trekt N-VA-lijst 03 maart 2018

02u26 0 Deinze Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (46) zal de N-VA-lijst van Deinze en Nevele trekken op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op de tweede plaats komt Nevels OCMW-voorzitter en huidig schepen van sociale zaken Jan Pauwels. Paul Soetaert uit Deinze zal de lijst duwen.

De kieslijst van N-VA Deinze/Nevele begint meer en meer vorm te krijgen. Gisteravond werd Sabine Vermeulen als gedoodverfde lijsttrekker naar voren geschoven. Normaal was Jan Peumans aanwezig, maar die moest afzeggen omdat door het slechte weer hij er niet kon geraken. Jan Pauwels uit Merendree volgt op de tweede plaats en gemeenteraadslid en huisarts Paul Soetaert zal de lijst duwen.





Dossiervreter

"Voor de N-VA-afdeling in Deinze/Nevele is het evident dat Sabine Vermeulen de kopvrouw wordt", zegt voorzitter Peter Broeren. "Sabine heeft de afgelopen jaren bewezen een dossiervreter te zijn, die vanuit de oppositie weegt op het beleid en vaak met eigen constructieve voorstellen komt. Met haar ervaring en dynamisch karakter is Sabine de ideale voortrekker en met Jan Pauwels hebben we een zeer degelijke en politiek beslagen Nevelse kandidaat op de tweede plaats."





"Onze partij wil meeschrijven aan een nieuw hoofdstuk in de rijke geschiedenis van Deinze en Nevele" zegt Vermeulen. "We willen deze verantwoordelijkheid opnemen voor alle inwoners van de nieuwe fusiestad."





Vermeulen startte haar politieke carrière in 2006. Sinds 2012 zetelt Vermeulen aanvankelijk in de senaat en nu in het Vlaams parlement. Maar dat mandaat zet ze niet verder als ze tot burgemeester van Deinze wordt verkozen. (ASD)