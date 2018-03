Sabine Vermeulen en Jan Peumans interviewen elkaar 01 maart 2018

N-VA Deinze/Nevele nodigt op vrijdag 2 maart Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen en Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans uit voor een dubbelinterview. Deze activiteit vindt plaats in zaal Westkouter op de Kouter in Deinze.





"Het wordt zeker geen saaie gespreksavond. Integendeel", zegt afdelingsvoorzitter Peter Broeren. "We hebben een speciaal concept voorzien waarbij Jan Peumans Sabine Vermeulen interviewt en omgekeerd. Wie hen beiden kent, weet dat het een gezellige babbel wordt over de dingen des levens, politiek en actualiteit. Ook een absolute aanrader als je wil weten hoe een buitenstaander de fusie tussen Deinze en Nevele bekijkt."





De deuren openen om 19 uur en de avond start om 19.30 uur. Gratis toegang met drankje achteraf.





