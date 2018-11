Rusthuisklas zoekt stemmen om Zorgvinding 2018 te winnen Anthony Statius

07 november 2018

08u59 2 Deinze De rusthuisklas van de Vrije Basisschool Vinkt maakt opnieuw kans om in de prijzen te vallen. De klas van meester Guido Vermaerke, die al jaren les volgt in het nabijgelegen rusthuis Sint-Franciscus, werd geselecteerd voor de titel Zorgvinding 2018 van de organisatie In4care.

“We staan nu al in de top 3 en dit betekent dat we sowieso al een som tussen de 5.000 en 10.000 euro zullen ontvangen”, zegt ergotherapeut Jolien Van de Velde. “Om de publieksprijs te winnen hebben we zoveel mogelijk stemmen nodig, want we nemen het op tegen projecten van het UZ en AZ van Gent, Brussel en Brugge. Iedereen kan ons helpen door te stemmen op “WZC Sint-Franciscus Vinkt: Rusthuisklas” via de link https://www.poll-maker.com/poll2118284xBb89460f-59. Wie nog meer wil helpen kan met zijn of haar smartphone en pc een tweede en derde keer stemmen. Per toestel is een stem mogelijk.”

“Meer info via de Facebookpagina De-rusthuisklas-intergenerationele-samenwerking’.