Rusthuisklas Vinkt wint publieksprijs zorgwedstrijd Anthony Statius

02 december 2018

17u00 0

Het is hen gelukt. De rusthuisklas van de Vrije Basisschool Vinkt heeft de publieksprijs van de wedstrijd Zorgvinding 2018 gewonnen. Met 5.578 stemmen (41%) lieten ze het project Op stap met een roze bril van AZ Sint-Jan in Brugge - met 4.501 stemmen haalden zij 33% - ruim achter zich.

Na een intensieve campagne te hebben gevoerd, heeft de rusthuisklas van Vinkt uiteindelijk de publieksprijs van de wedstrijd Zorgvinding 2018 van de organisatie In4care binnengehaald. Volgende week vrijdag mogen ze de prijs - goed voor 5.000 euro - komen ophalen in Antwerpen en dan weten ze ook of ze de titel Zorgvinding 2018 hebben gewonnen.

“We willen het verhaal van intergenerationeel samenwerken verspreiden over alle scholen en rusthuizen in Vlaanderen”, zegt drijvende kracht Guido Vermaerke. “Zo streven we naar een warme samenleving, met een win-winsituatie voor bewoners en kinderen.”

Meer info via de Facebookpagina ‘Rusthuisklas’ of bekijk het filmpje.