Rusthuisklas van Vinkt op kop in zorgwedstrijd Anthony Statius

27 november 2018

De rusthuisklas van de Vrije Basisschool Vinkt staat momenteel aan de leiding in de wedstrijd Zorgvinding 2018. Heel wat Deinzenaren en sympathisanten hebben de voorbije weken massaal gestemd, waardoor de unieke samenwerking tussen de school en het rusthuis veel kans maakt om de publieksprijs binnen te halen. Stemmen kan nog tot en met zaterdag 1 december.

De klas van meester Guido Vermaerke, die al jaren les volgt in het nabijgelegen rusthuis Sint-Franciscus, werd geselecteerd voor de titel Zorgvinding 2018 van de organisatie In4care.

Met 38% van de stemmen staat de rusthuisklas aan de leiding, maar het blijft spannend met het AZ Sint-Jan van Brugge, die momenteel 33% van de stemmen heeft. De voorbije weken werd er via alle mogelijke kanalen intensief opgeroepen om te stemmen op het project. “We zijn al zeker van een plaats in de top drie en mochten we ook nog de publieksprijs kunnen binnenhalen, dan zou dat fantastisch zijn.”, zegt Guido Vermaerke.

Wie nog geen stem uitbracht, kan dit doen door te stemmen op “WZC Sint-Franciscus Vinkt: Rusthuisklas” via de link https://www.poll-maker.com/poll2118284xBb89460f-59. Wie nog meer wil helpen, kan met zijn of haar smartphone en pc een tweede en derde keer stemmen. Per toestel is een stem mogelijk.

Meer info via de Facebookpagina ‘Rusthuisklas’ of bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=XhVEl6AaVBk.