Rukwinden zorgen voor heel wat schade

In de tweede helft van de nacht van dinsdag op woensdag begon het steeds harder te waaien. Gisteren besloot burgemeester van Zelzate Frank Bruggeman (VLD-SD) om het administratief gebouw van de technische dienst aan de Suikerkaai per direct te sluiten wegens instortingsgevaar. Door stormschade dreigde één van de muren van het gebouw om te waaien.





Burgemeester Frank Bruggeman van Zelzate sloot gisteren de technische dienst aan de Suikerkaai wegens instortingsgevaar.

"Na een zware windstoot hoorde ons personeel plots stenen vallen", doet Frank Bruggeman het relaas van de feiten. "Toen ik poolshoogte ging nemen stond de muur al volledig bol en dreigde hij zelfs om te waaien. Omdat het om een belangrijke draagmuur gaat, konden we niet anders dan het gebouw onmiddellijk sluiten en voorlopig stutten. Daarnaast komt er ook een tijdelijke veiligheidsperimeter rond het gebouw. Een stabiliteitsingenieur moet nu bepalen wat er verder moet gebeuren. De kans bestaat dat we het gebouw moeten slopen, maar het is nog veel te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Dat het geen goede zaak is voor de gemeente, moet ik niet vertellen."





Het zevenkoppige personeel van de technische dienst werd gisteren al onmiddellijk verhuisd naar het Z-gebouw langs de Vredekaai. "Onze diensten blijven gewoon bereikbaar. Ook telefonisch blijft het normale nummer 09/345.95.69 in dienst. Het magazijn van de technische dienst aan de Suikerkaai blijft gewoon open."





Vijf geparkeerde wagens kwamen onder het puin van de muur terecht.

Aan de parking voor het personeel van meubelzaak Weba in Deinze begaf een vrijstaande muur het onder de hevige rukwinden. Die viel om en bedolf vijf wagens van werknemers onder het puin. Er vielen geen gewonden. "Ik kom zelf altijd met de fiets, dus gelukkig zit mijn wagen er niet bij, maar enkele andere collega's durfden hun auto niet op de parking te zetten uit vrees voor een instorting", legt een werknemer uit.





Marc Heyerick, die al 33 jaar in de Weba werkt, had er niet bij stilgestaan. Zijn Audi Q5 liep zware schade op door de instorting. "De muur was verstevigd, maar dat heeft duidelijk niets uitgemaakt. De brandweer trok de vijf wagens van onder het puin", vertelt Marc. De muur diende vroeger als scheiding tussen de Weba en een loods, maar een tijd geleden werd die loods afgebroken. "Sindsdien heeft de wind er vrij spel. We weten ook niet wie er nu eigenaar van is, maar voor ons zal de verzekering wel tussenkomen."





Ook in Maldegem zorgde de wind voor schade. In de Butswervestraat kwam een distributiekabel los, die het dak van een wagen beschadigde. Een andere kabel kwam dan weer gevaarlijk laaghangend over de Torredreef ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwhofdreef. Een rotte boom tenslotte viel op een elektriciteitskabel in de Verloren Kreek. Dat is een doodlopende straat waardoor er zo goed als geen verkeershinder was. In de Boelare in Eeklo waaiden bomen op de treinsporen.