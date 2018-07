Rotary geeft studenten Arne en Yano duwtje in de rug 04 juli 2018

Rotary Deinze heeft twee studenten gehuldigd als Ambassadeur 2018 voor Wetenschap en Techniek. Arne Declercq (18) uit Aarsele, student aan het VTI, en Yano Claeys (19) uit Ruiselede, student aan het Erasmusatheneum in Deinze, kregen een oorkonde en een cheque ter waarde van 1.000 euro.





Op het einde van het schooljaar zet Rotary Deinze traditioneel twee veelbelovende wetenschappers en techniekers uit Deinse scholen in de kijker. In aanwezigheid van hun familie, schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V), leerkrachten en directie werden Arne Declercq en Yano Claeys gehuldigd in het stadhuis. Arne studeerde met glans af in bouw -en houtkunde en gaat voor een bachelor bouw in Oostende. Yano studeerde industriële ICT en gaat nu een opleiding als graphic designer volgen in Kortrijk. Het inschrijvingsgeld voor het eerste jaar wordt door Rotary terugbetaald. (ASD)