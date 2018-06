Ronny lokt massa Filipino's naar Brielpoort ONAFHANKELIJKHEIDSFEEST VERHUIST IN EXTREMIS VAN BRUSSEL NAAR DEINZE ANTHONY STATIUS

08 juni 2018

02u43 0 Deinze Deinze krijgt zondag honderden Filipijnen over de vloer. Door dringende werken aan de Brusselse tunnels moesten zij hun onafhankelijksfeest op de valreep verhuizen en Astenaar Ronny De Blaere wist de Brielpoort te versieren. "Iedereen is welkom op dit eet- en dansfeest, ook Miss België Angeline Flor Pua is van de partij."

In Deinze wonen niet opmerkelijk veel Filipijnen - slechts elf hebben de nationaliteit - maar toch is de Leiestad op zondag 10 juni gaststad voor Kalayaan, het jaarlijkse onafhankelijkheidsfeest van de eilandenarchipel in Zuidoost-Azië. Met dank aan Astenaar Ronny De Blaere.





Eerst een klein beetje geschiedenis: driehonderd jaar lang waren de 7.641 eilanden onder Spaans bewind, tot de archipel in 1898 aan het eind van de Spaans-Amerikaanse Oorlog in Amerikaanse handen kwam. De revolutionaire beweging riep op 12 juni 1898 de onafhankelijkheid uit en 120 jaar later wordt dit nog steeds gevierd, ook in ons land. De vaste stek van dit onafhankelijkheidsfeest is al jarenlang het park naast de basiliek van Koekelberg, maar de afbrokkelende tunnels van Brussel gooien nu roet in het eten. Gelukkig vond Ronny De Blaere in de Brielpoort een waardig alternatief.





Knights of Rizal

"Zeven jaar geleden leerde ik mijn Filipijnse vriendin Agnes kennen", zegt Ronny. "Via haar raakte ik gepassioneerd door het land en de cultuur. Sinds vorig jaar ben ik ook lid van de Knights of Rizal, de enige ridderorde van de Filipijnen, waar ook de vorige Spaanse koning Juan Carlos lid van is. Deze ridderorde treedt meestal op als gastheer van Kalayaan en gezien de problemen in Brussel en de nieuwe datum en locatie in Deinze kwam de organisatie nu grotendeels in mijn schoot terecht. Met dank aan de stad Deinze is alles nog op de valreep gelukt."





Eten en dansen

"Naast de honderden Filipino's is iedereen welkom om zondag mee te vieren", vervolgt Ronny. "Burgemeester Jan Vermeulen en het schepencollege zullen eerst ambassadeur Eduardo José A. De Vega om 10 uur officieel ontvangen in het stadhuis, waar hij het gulden boek van Deinze zal ondertekenen. Om 11.45 uur starten we met een Filipijnse mis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze en daarna trekt een stoet van het Sint-Poppoplein naar de Brielpoort. Daar kan iedereen vanaf 13 uur genieten van een uitgebreid cultureel programma waarin de Filipijnen hun land volgens het thema 'van Noord naar Zuid' voorstellen aan de hand van typische muziek- en dansacts. Ook Miss België Angeline Flor Pua, die Filipijnse roots heeft, komt langs. Er zullen ook foodtrucks staan met culinaire delicatessen zoals 'chicken adobo', 'pancit' of rijstnoedels en 'lechon' of geroosterd varken."





"Iedereen is welkom om te komen genieten van de gastvrijheid en het aanstekelijke goede humeur van de Filipino's. De toegang is gratis."