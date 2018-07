Roger (98) gaat na 25 jaar nog eens zwemmen 11 juli 2018

02u32 0

Ook al ben je 98 jaar, bij dit hete weer wil je ook een plons in het water maken. En dus trok Roger Vermeulen na 25 jaar zijn zwembroek nog eens aan en ging hij samen met drie bewoners van rusthuis Ten Bosse zwemmen in De Ceder in Astene.





"Wat zeg je? Ik ben hardhorig en met dat water in mijn oren is het nog slechter", lacht Roger (98). Hij voelt zich als een vis in het water, zeker met de begeleidsters van rusthuis Ten Bosse naast hem. "Ik heb tot mijn 20 jaar prijskampen gezwommen, maar intussen was het al 25 jaar geleden, van toen ik mijn kleinkinderen heb leren zwemmen. Ik ben blij dat ik nog eens in het water kan", zegt hij. "Op Rogers vraag zijn we met enkele bewoners voor de eerste keer naar het zwembad geweest, de andere bewoners kregen voetbadjes om af te koelen", zegt hoofdverpleegster An Provost. (ASD)