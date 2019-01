Rode Kruis organiseert gratis EHBO-cursus Anthony Statius

02 januari 2019

13u17 0 Deinze Rode Kruis Deinze organiseert een gratis EHBO-cursus in het voorjaar. De cursus bestaat uit acht aaneensluitende lessen van drie uur en deze vinden telkens plaats van 19 tot 22 uur.

De EHBO-lessen vinden plaats op maandag 11 februari, dinsdag 12 februari, woensdag 13 februari, donderdag 14 februari, maandag 18 februari, dinsdag 19 februari, woensdag 20 februari en donderdag 21 februari. De eindproef is voorzien op maandag 25 februari en de cursisten leggen onderling het tijdstip vast wanneer ze zich aanmelden.

“De cursus is gratis”, zegt Matthieu Machiels, afdelingsverantwoordelijke Vorming Rode Kruis-Deinze. “Het aankopen van het handboek Help wordt aangeraden, maar is niet verplicht. Wie het wenst, kan het handboek aankopen tijdens de eerste les op maandag 11 februari 2019. Inschrijven kan via http://act.rodekruis.be.”

Het Rode Kruis-lokaal bevindt zich in de Louis Dhontstraat 17 in Deinze. Meer info via deinze.rodekruis.be