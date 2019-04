Rijrichting Tolpoortstraat gedraaid, handelaars wachten impact af: “Te vroeg om nu al te evalueren” Anthony Statius

06 april 2019

18u12 0 Deinze Het omkeren van de rijrichting in de Tolpoortstraat in Deinze is op zaterdag 6 april vrij vlot verlopen. De handelaars zijn afwachtend, maar positief. “Ik ben hoopvol, we zien wel na enkele weken of er een groot verschil is", zegt Hans Lippens van BelCoPrint.

De voorbij weken werd het omkeren van de rijrichting in de Tolpoortstraat met veel bombarie aangekondigd. De kleurrijke vlaggen, die ook in de andere centrumstraten te zien zijn, werden de week ervoor al strategisch in de juiste richting gehangen en zaterdag werden de voorbijgangers warm gemaakt met verzoekplaatjes en flyers. Voor wie nog niet mee is: vanaf nu kan je enkel nog vanuit Brielstraat de Tolpoortstraat inrijden in de richting van de gewestweg (N43). Het verkeer komende van de Gentstraat, Kortrijkstraat of Gaversesteenweg kan dus niet meer via de Tolpoortstraat naar de Markt rijden. Fietsers kunnen nog altijd in beide richtingen door de straat rijden.

Voor de zekerheid werden in de Tolpoortstraat ter hoogte van kruispunt de Knok op de rechterkant van de rijweg hekkens gezet zodat men uit gewoonte de straat niet via de verkeerde weg zou inrijden. Op de N43 werd het verkeerslicht met de groene pijl naar rechts voor auto’s die uit de richting van Gent komen verwijderd en de afslagstrook voor het verkeer komende van Kortrijk werd afgezet met paaltjes.

“De rijrichting werd om 6 uur ‘s morgens omgedraaid en anderhalf uur later was alle signalisatie duidelijk aangebracht”, zegt mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Iedereen was redelijk snel mee en ik heb geen weet van incidenten. De omkering van de Tolpoortstraat is één van de maatregelen uit het mobiliteitsplan en onderzoek van studiebureau Vectris heeft aangetoond dat dit een directe positieve verkeersimpact zal hebben. We zijn natuurlijk nog maar een dag ver en het is moeilijk om nu al te kunnen zeggen of dit het geval is. Zoals beloofd zullen we na zes maanden evalueren. Aan de hand van tellingen aan de kruispunten kunnen we zien hoe de files in het centrum zich opbouwen na de invoering van deze nieuwe maatregel.”

Een bijkomend doel van de omkering van de rijrichting is dat er minder doorgaand verkeer door de Tolpoortstraat rijdt. Bij de handelaars zijn de eerste reacties vooral afwachtend. “Voor een zaterdag was het kalmer dan anders”, zegt Melissa Lombaert van kinderkledingwinkel KDeekes. “Het is moeilijk te zeggen of dit nu ligt aan het feit dat de paasvakantie net begonnen is of aan de omkering van de rijrichting. Ik weet niet of deze maatregel voor de handelaars een verbetering zal zijn, ik ben benieuwd. Hopelijk houdt men bij de evaluatie rekening met onze bevindingen.” Hans Lippens van BelCoPrint is het daar mee eens: “Het is nu alleszins gezelliger en rustiger om te winkelen. Vroeger reden er meer auto’s door de straat, maar tachtig procent was doorgaand verkeer dat hier niet moest zijn. Aan de andere kant heb je minder passage en zo worden de winkels dus ook minder gezien. Ik ben hoopvol, we zien wel na enkele weken of er een groot verschil is.”