Rijrichting Tolpoortstraat draait op zaterdag 6 april, stad belooft handelaars evaluatie na zes maanden “Minder auto’s en meer beleving in de winkelstraat” Anthony Statius

21 februari 2019

18u23 2 Deinze De omkering van de rijrichting in de Tolpoortstraat in Deinze komt volgende week op de agenda van de gemeenteraad. Zoals aangekondigd gaat de nieuwe verkeerssituatie in vanaf zaterdag 6 april. “Deze maatregel zal minder doorgaand verkeer en meer beleving opleveren in de winkelstraat”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). Na zes maanden komt er een evaluatie.

De rijrichting in de Tolpoortstraat zou normaal gezien al vorig jaar gewijzigd worden, maar na overleg met de bekende maalderijfabriek Dossche Mills, die deze zomer de deuren sluit, en de handelaars werd deze ingreep uitgesteld tot de paasvakantie van dit jaar. Op zaterdag 6 april zal het gemotoriseerd verkeer de Tolpoortstraat niet meer kunnen inrijden vanop De Knok, het kruispunt met de Gentstraat en Kortrijkstraat. Wie met de auto in de winkelstraat moet zijn zal, de Tolpoortbrug kunnen oversteken vanuit de Brielstraat.

“Het doel van deze wijziging is een betere doorstroming van het verkeer en minder files op de N43”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “Nu rijden er gemiddeld 4.500 auto’s door de straat, waarvan er pakweg 3.500 niets te maken hebben met het winkelgebeuren. Na het omkeren van de rijrichting zullen er op termijn minder auto’s zijn en dat creëert meer ruimte voor fietsers en beleving, zonder dat er parkeerplaatsen verloren gaan.”

Twijfel bij handelaars

Bij de handelaars heerst er nog steeds twijfel. Zij werden maandagavond op de hoogte gebracht tijdens een infomoment in dienstencentrum Leiespiegel. “Er zijn nog steeds heel wat vraagtekens bij deze maatregel, maar men wil het wel een kans geven", zegt Unizo-voorzitter Valerie De Ruyck. “De grootste bezorgdheid is dat er niet zal voldaan worden aan de flankerende maatregelen, die de straat leefbaar moeten houden. Zo ligt de voetgangers- en fietsersbrug over de Leie, die de Brielpoortparking met de Louis Dhontstraat moet verbinden, er nog steeds niet en dit zal ook niet meer gebeuren voor 6 april. Dit wil zeggen dat wie vanaf 6 april de straat inrijdt en geen parkeerplaats vindt, helemaal opnieuw moet rondrijden via de Martinusrotonde en de Brielstraat. Veel handelaars vrezen dat dit niet zal gebeuren. Daarnaast is het van belang dat concrete en objectieve parameters worden afgesproken op basis waarvan de evaluatie zes maanden later zal gebeuren. Wij hopen op een positieve evaluatie zowel voor de mobiliteit in het algemeen als voor de ondernemers in de Tolpoortstraat, maar hopen eveneens dat indien zou blijken dat de omkering nefast is voor de handel in de straat, deze zal worden bijgestuurd.”

“Er worden in de loop van de komende weken heel wat acties opgestart die deze verkeersmaatregel zullen inluiden”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Zo komt er duidelijke signalisatie naar de randparkings en op die parkings zelf komt er bewegwijzering voor voetgangers. Wie aan de Brielpoort parkeert, doet nu zo’n vijf minuutjes over de afstand tot aan de Tolpoortbrug. Eens de voetgangersbrug er ligt, zal je maar een minuut nodig hebben om in het midden van de Tolpoortstraat te staan. De nieuwe verkeerssituatie zal gedurende zes maanden worden opgevolgd en geëvalueerd.”