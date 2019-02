Reynaert De Vos verhuist naar Rheinbachplein Anthony Statius

27 februari 2019

10u05 0 Deinze Het standbeeld ‘Reynaert op het graf van Coppe’ wordt gerestaureerd en verplaatst naar het Rheinbachplein. “Daar komt het in het perkje aan het stadhuis, waar het extra beveiligd zal worden”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

Nadat het bekende beeld van Chris Ferket opnieuw werd beschadigd door vandalen, besliste de stad Deinze om het beeld uit de Tolpoortstraat weg te halen. “Het beeld is al jaren slachtoffer van vandalisme”, zegt Rutger De Reu. “We hebben ondertussen klacht ingediend bij de politie, maar het beeld stond op een heel kwetsbare plaats. Er is wellicht op ons grondgebied geen looproute die meer wordt bewandeld dan die over de Tolpoortbrug naar de winkelstraat. Dit, in combinatie met de vele losse onderdelen die het kunstwerk bevat, maakt het beeld zeer kwetsbaar. Ik wou het na de renovatie in 2018 nog een kans geven, maar op een bepaald moment moet je de redelijkheid boven de emotie verkiezen.”

“Het beeld zal nu worden gerestaureerd, wat ongeveer 2.000 euro zal kosten, en wordt nadien geplaatst in het perkje naast het stadhuis. Om bij het beeld te komen zal men al bewust moeten afwijken van het wandelpad en bovendien kan de stad op die locatie betere bewakings- en veiligheidsmaatregelen te nemen.”