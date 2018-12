Retoricastudenten van 1968 houden reünie Anthony Statius

09 december 2018

De retoricastudenten van het afstudeerjaar 1968 hebben een unieke reünie gehouden in Deinze. Vijftig jaar nadat ze de schoolbanken in Leiepoort campus Sint-Hendrik hebben verlaten, kwamen 13 van de 19 klasgenoten nog een samen.

“We waren destijds met 19 leerlingen en van de ganse klas waren er 13 aanwezig”, zegt organisator Eddy Lefevre. “Twee klasgenoten zijn helaas overleden, maar zij werden vertegenwoordigd door hun weduwes. Vier andere klasgenoten konden er niet bij zijn. In die vijftig jaar tijd zijn we nog maar een keer allemaal samengekomen en dat is ondertussen 25 jaar geleden. We hebben eerst een rondleiding gekregen op onze vroegere school en daarna zijn we gaan lunchen in Brasserie De Sterre in Bachte-Marie-Leerne.”