Restaurant Bastide 71 bottelt Canteclaer-gin 18 augustus 2018

Deinze De stad Deinze heeft nu haar eigen gin. Jo Taveirne (23) en Inke Van Hyfte (29) van restaurant Bastide 71 ontwikkelden de Canteclaer-gin, een verwijzing naar de vijfjaarlijkse stoet die door Deinze trekt. "Hiermee willen we onze stad, waar we ons nu al anderhalf jaar zo thuisvoelen, promoten."

In februari vorig jaar toverden Jo en Inke de voormalige tearoom Suzanne op de Deinse Markt om tot restaurant Bastide 71. Het uit West-Vlaanderen afkomstige koppel is met haar klassieke Franse keuken met moderne twist al goed gekend in Deinze. "We zijn al goed geïntegreerd", lacht Inke. "Jo geeft intussen ook voetbaltraining aan de U11 van Sparta Petegem. We speelden al een tijdje met het idee om een eigen gin te ontwikkelen, maar we wilden die niet enkel verbinden aan de naam Bastide 71", zegt Inke. "We zagen het groter en vroegen ons af: wat typeert Deinze?", vult Jo aan. "Vorig jaar hadden we het geluk om de vijfjaarlijkse Canteclaerstoet mee te maken en dat is ons bijgebleven. Een Canteclaer-gin leek ons een prima idee en na de zegen van het Canteclaercomité zijn we met de Antwerpse Sterkstokers in zee gegaan om onze eigen gin te ontwikkelen. Canteclaer bevat onder andere jeneverbes, citroengras, yuzu, kardemom, tijm, chicorei, appel en sinaasappel en het wordt gebotteld in een matzwarte fles met gouden etiket, ontworpen door Ilse Wancour uit Vinkt."





De Canteclaer Gin heeft een inhoud van 700ml, bevat 38% alcohol en is te koop voor 48,5 euro in onder andere Bastide 71 en HAJP. Je kan hem proeven in café De Haring in Vinkt en Bar&zo op de Markt. (ASD)