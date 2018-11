Repair Café komt vier keer per jaar terug Anthony Statius

24 november 2018

11u15 2 Deinze Het Repair Café van Deinze krijgt in april 2019 al een vervolg. JNM Leievallei en Belga Business Center zijn van plan om het evenement vier keer per jaar te organiseren. “Het concept begint aan te slaan en er zijn genoeg vrijwilligers”, zegt Lard Vanobbergen van Belga Business Center.

Op zaterdag 24 november sloegen JNM Leievallei en Belga Business Center voor het eerst de handen in elkaar om een Repair Café te organiseren. Een groepje handige Harry’s stond er de ganse voormiddag klaar om defecte spullen te repareren. In de loods van Via Vélo werden fietsen en elektro-toestellen gerepareerd en op de bovenverdieping van het Belga Business Center in de Gaversesteenweg konden de bezoekers met hun pc’s en textiel terecht.

“De samenwerking met JNM Leievallei is een succes”, zegt Lard Vanobbergen. “We zijn van plan om het Repair Café ieder kwartaal te laten terugkomen. De volgende editie wordt gepland in april 2019.” Meer info via lard@belgabusinesscenter.be of www.belgabusinesscenter.be/repaircafe.