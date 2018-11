Repair Café in Belga Business Center Anthony Statius

21 november 2018

08u40 0

JNM Leievallei en Belga Business Center organiseren op zaterdag 24 november een Repair Café in Deinze. Elektriciens, naaisters, IT’ers en fietsenmakers staan er klaar om bezoekers te helpen bij alle mogelijke reparaties. Iedereen is welkom van 9 tot 13 uur in het Belga Business Center in de Gaversesteenweg 55.

Het Repair Café van Deinze verhuist dit jaar van het Brielpaviljoen naar het Belga Business Center van ondernemer Lard Vanobbergen. “We gooien ontzettend veel weg”, zegt Lard. “Ook voorwerpen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Bij Belga Business Center draait op 24 november alles om repareren. Bezoekers krijgen er gereedschap en materiaal ter beschikking om, met hulp van deskundigen, hun kapotte spullen te repareren. Alles waar wat aan hapert - kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, computers - krijgt in het Repair Café een tweede leven.”

De organisatie is in handen van JNM Leievallei en Belga Business Center, met de steun van Netwerk Bewust Verbruiken, The Upgraders en Via Vélo. Meer info via lard@belgabusinesscenter.be of www.belgabusinesscenter.be/repaircafe.