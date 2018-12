Renson pompt 75 miljoen euro in nieuwe fabriek in Prijkels Anthony Statius

26 december 2018

17u40 0 Deinze Het Waregemse familiebedrijf Renson, dat gespecialiseerd is in ventilatie, zonwering en outdoor living, investeert 75 miljoen euro in de nieuwe fabriek en kantoren in het bedrijventerrein Prijkels. “Op vijf jaar tijd kunnen hier 250 werknemers aan de slag”, zegt communicatieverantwoordelijke Roel Berlaen.

In juni maakte intercommunale Veneco bekend dat het bedrijf Renson uit Waregem het eerste perceel - en met een oppervlakte van 9,5 hectare een van de grootste - in de vernieuwde industriezone Prijkels had gekocht. Door de snelle groei van de afdeling outdoor living zocht men een extra site voor een ‘outdoor experience center’ zei CEO en vierde generatie Paul Renson toen. Ondertussen zijn al wat meer details bekend over de nieuwe vestiging van het familiebedrijf, dat ook nieuwe vestigingen plant in Ardooie en de Italiaanse stad Bologna.

“Renson investeert 75 miljoen in de nieuwe site in Deinze”, zegt communicatieverantwoordelijke Roel Berlaen. “Er komt een fabriek die werk biedt aan honderd arbeiders en daarnaast komen er kantoorgebouwen voor een vijftigtal bedienden, een onderzoeks- en trainingscentrum en een experience center. In dit experience center kan men onze outdoorproducten zoals terrasoverkappingen, carports en bijpassende tuinelementen (verlichting en afsluitingen tot zelfs pakketbrievenbussen leren kennen. Het is de bedoeling dat hier binnen vijf jaar 250 werknemers aan de slag kunnen. Momenteel telt de ganse Renson-groep 1.100 medewerkers en zijn er tachtig vacatures in te vullen.”

Het nieuwe complex is 55.000 vierkante meter groot en in de tweede helft van 2020 moet het operationeel zijn.