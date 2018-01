Remedie tegen vereenzaming? Lore, de clinidog GOLDEN RETRIEVER HOUDT RUSTHUISBEWONERS SINT-VINCENTIUS GEZELSCHAP ANTHONY STATIUS

25 januari 2018

02u45 0 Deinze Het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze heeft een nieuwe remedie tegen vereenzaming en verveling: Lore de clinidog. Samen met haar baasje Els Vandekerckhove zal de pluizige golden retriever geregeld een bezoekje brengen aan de bewoners die dat wensen. "Even een hond kunnen aaien en er verschijnt een glimlach op het gezicht van de bewoners. Mooi om te zien", zegt hoofdverpleegkundige An Provost.

In het nieuw Lokaal Dienstencentrum van woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze was het gisteren nogal een beestenboel. Meer dan honderd bewoners kwamen er kijken naar de jaarlijkse hondenshow, waarbij personeelsleden en familieleden hun trouwe viervoeters laten paraderen tussen de bewoners. Een perfecte gelegenheid voor golden retriever Lore om eens rond te snuffelen op haar toekomstige werkplaats. Lore is een van de zogenaamde clinidogs, een relatief nieuwe vzw, die overal in Vlaanderen gezelschapshonden inzet in onder andere rusthuizen en psychiatrische instellingen. Els Vandekerckhove (27) uit Deinze en Lore zijn het eerste duo die in deze regio aan de slag gaan.





"Ja, dat hondje mag zeker bij mij op bezoek komen." of "Mag ik ze nu al eens aaien?" Lore had gisteren al veel succes bij de bewoners in Ten Bosse.





Kosteloos

"Lore en ik zullen minstens een keer per maand naar het rusthuis komen", zegt Els. "Zo kunnen de bewoners haar aaien, kammen of bij goed weer meenemen tijdens een wandeling. Dit kan in groepssessies of tijdens een individueel bezoekje op de kamer. De bedoeling is dat de bewoners een band krijgen met Lore en dat ze uiteindelijk hier de huishond wordt. "Clinidogs is een vzw van vrijwilligers, dus wij doen dit volledig kosteloos. "





Lore is zeker niet de eerste hond die op bezoek komt in Ten Bosse. Ook hoofdverpleegster An Provost brengt af en toe haar Engelse labrador Nono mee na haar werkuren. "Volgens mij is het contact met de honden heilzaam tegen vereenzaming", zegt An. "Wanneer onze bewoners hen even kunnen aaien of knuffelen, dan verschijnt er spontaan een glimlach op hun gezicht. Ze worden er gelukkig van. Ik moet wel opletten dat Nono niet te veel koekjes krijgt. Ik breng nu altijd een komkommer mee, daar wordt hij niet dik van."





Op de foto

Behalve Nono is ook Roger de chihuaha een graag geziene gast. "Ik kom iedere dag met Roger naar het dagcentrum", zegt baasje Nicole (75). "Ik zie dat het de mensen deugd doet." "Een mens herleeft hiervan", zegt Linda Brochez (69), die al zes jaar in Sint-Vincentius woont. "Ik sta al met elke hond die op bezoek komt op de foto en die hang ik uit in mijn kamer. Ik had vroeger ook een labrador Swiepke, maar die mocht ik helaas niet meebrengen naar hier. Maar ik kijk al uit naar de bezoekjes van Lore, dat wordt mijn nieuwe maatje."





Info: www.clinidogs.be.