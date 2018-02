Reinaertbeeld krijgt originele kippenkop terug 02 februari 2018

02u41 0 Deinze Het standbeeld van Reinaert de vos in de Tolpoortstraat wordt dit jaar nog gerestaureerd. De controversiële kippenkop die vorig jaar nogal wat stof deed opwaaien, gaat er dus weer af. "Het beeld wordt volledig in ere hersteld", zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

In september vorig jaar veroorzaakte het standbeeld 'Reinaert op het graf van Coppe' van Chris Ferket aan de Tolpoortbrug in Deinze nog een politiek relletje tussen schepenen Rutger De Reu (CD&V) en Bruno Dhaenens (Open Vld). Kunstenaar Koen Verbrugghe plaatste in opdracht van Dhaenens een nieuwe kop op een van de onthoofde kippen op het beeld. Tot groot ongenoegen van zijn collega De Reu. Die verweet Dhaenens toen dat hij buiten zijn bevoegdheid trad en als een kieken zonder kop handelde. De ruzie werd maanden geleden al bijgelegd en deze week besliste het voltallige schepencollege om het beeld nog dit jaar te laten restaureren.





"Kunstgieterij De Clercq-Ginsberg uit Oostakker staat in voor de renovatie. Die werkte in het verleden veelvuldig samen met de overleden kunstenaar Chris Ferket en beschikt over de nodige expertise", zegt cultuurschepen De Reu. "Dit beeld is één van de bekendste van onze stad, speelt een belangrijke rol in de Canteclaerstoet en is het symbool voor onze geschiedenis als Europese kippenhoofdstad. Het beeld werd meermaals vernield door vandalen. In 2015 werd de bronzen figuur van de vos Reinaert omvergeworpen en de rechterhand, de staf en een deel van de mantel zijn verloren gegaan. We hebben toen aan de medewerkers van mudel de opdracht gegeven om het te restaureren. De totale kostprijs zal 8.900 euro bedragen, wat iets meer is dan oorspronkelijk voorzien, maar er werd met de kunstgieterij afgesproken dat ze het volledige werk ook zullen reinigen en hervoegen", besluit schepen van Cultuur Rutger De Reu.





En wat met de kippenkop van schepen Bruno Dhaenens? "Die laat ik mooi opblinken en daarna krijgt ze een mooi plekje in mijn café", aldus Dhaenens. (ASD)