Recyclagepark krijgt twee avondopeningen 21 april 2018

De openingsuren van het recyclagepark van Deinze worden uitgebreid. Er komen twee avondopeningen.





Deinze en Nevele dragen vanaf deze zomer de uitbating van hun recyclagepark over aan afvalintercommunale IVM. Voor de gebruiker van de twee recyclageparken verandert er weinig. Deinze gaat wel veranderingen doorvoeren. "We gaan vanaf 1 augustus de openingsuren aanpassen aan de noden van de bezoekers", zegt schepen Bruno Dhaenens. "Er zullen per week twee avondopeningen komen, tot 19 uur. Dat zal in de zomerperiode op woensdag en donderdag zijn. Op zaterdag zal het park open blijven tot 18 uur."





Het recyclagepark van Deinze krijgt jaarlijks 103.000 bezoekers over de vloer, met in de zomer tot 900 bezoekers per dag. In Nevele zijn er jaarlijks 32.000 bezoekers. In Nevele verandert er voorlopig niets. "Dat is iets wat de nieuwe bestuursploeg volgend jaar zal moeten beslissen", zegt schepen Mia Pynaert.





IVM exploiteert al het recyclagepark van de stad Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke. "Met Deinze en Nevele zet IVM een nieuwe stap richting de uitbouw van een intercommunaal recyclagepark", zegt Steven Van De Putte. "Op termijn wil IVM komen tot een dienstverlening die het mogelijk maakt dat inwoners uit de aangesloten gemeenten welkom zijn op alle recyclageparken die door de intercommunale beheerd worden." (JSA)